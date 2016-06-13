Вильнюс, 13 июня, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Если Россия построит в Калининградской области терминал сжиженного природного газа, Литва финансово пострадала бы не раньше, чем через 10 лет, заявил сегодня, 13 июня, министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Поставка сжиженного газа

«Пока что мы слышали, что в прошлом году правительство России приняло решение развивать терминал, будто бы заказан корабль на судостроительном заводе. Только это мы и знаем. Калининград в настоящее время через Литву транспортирует около 2 млрд кубометров газа в год. У нас есть договор на 10 лет, который мы заключили перед Новым годом, в котором есть условия, что даже если газ идти не будет, мы должны получать деньги. Так что у нас есть гарантии на 10 лет, как будет потом, трудно сказать», — сказал министр, не уточняя, как появление терминала может повлиять на СПГ-терминал в Клайпеде.

Правительство России до конца 2016 года планирует завершить в Калининграде строительство терминала сжиженного природного газа и газопровода, а премьер Дмитрий Медведев в мае подписал распоряжение, в котором планируется расширить границы Калининградского порта, присоединяя новые площади.