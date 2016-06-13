Луганск, 13 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На территории Луганщины, которая находится под контролем ЛНР, по результатам проверки была остановлена работа 23 угледобывающих предприятий. Об этом 13 июня заявил и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александр Беляев, передает ИА REGNUM.

news.vse42.ru Угольная шахта

По его словам, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. «Во исполнение вашего протокольного поручения согласно приказу с 6 по 25 мая были проведены проверки абсолютно всех предприятий, ведущих добычу угля. Было проверено 169 шахт. По результатам проверок было 193 остановки, в том числе, 23 предприятия были остановлены полностью», — сказал Беляев.

При этом руководители угольных предприятий были оштрафованы на 47,7 тыс. руб. В свою очередь глава ЛНР Игорь Плотницкий призвал руководство Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности строго наказывать руководство шахт, где нарушается техника безопасности. «Срочно и строго к этому подходить, чтобы у нас впредь не получалось, что мы потом начинаем проверять после того, как у нас есть погибшие в шахте», — сказал Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Перевальском районе на шахте «Малоивановская» (Луганщина, под контролем ЛНР) произошел взрыв метана. В результате аварии на горизонте 210 метров погибли девять горняков. Глава ЛНР поручил провести проверку всех угольных предприятий республики.

Напомним, с 2015 года ЛНР и ДНР прекратили выделение государственных дотаций на убыточные угольные предприятия региона. Все шахты были переведены на самоокупаемость. В результате на многих республиканских шахтах образовались многомесячные (от 2 до 6) задержки по выплате зарплат.