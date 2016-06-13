Москва, 13 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили возможность взаимодействия двух стран в борьбе с действующими в Сирии террористическими организациями. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Обсуждалась ситуация в Сирии, включая возможности российско-американского взаимодействия в борьбе с действующими там террористическими организациями», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел России снова подчеркнул необходимость скорейшего отмежевания ориентированных на США сирийских антиправительственных сил от группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«Указывалось также на недопустимость снабжения террористов через открытую границу с Турцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, что глава МИД РФ и госсекретарь США также затронули международные проблемы, в частности конфликт на Украине, и некоторые вопросы двусторонних отношений.

Отмечается, что разговор Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.