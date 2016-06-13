Ташкент, 13 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Праздничный концерт, посвященный Дню России, 25-летию СНГ и 15-летию ШОС прошел на сцене ташкентского Государственного академического большого театра (ГАБТ) оперы и балета имени Алишера Навои, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая ИА REGNUM Главный символ праздника

В программе мероприятия показали свое мастерство ведущие актеры оперы, театра, эстрады, кроме того, на концерт специально приехали российские артисты.

В частности, зрители с восторгом встретили исполнительницу из Салехарда Анжелику Кульмаметову, которая с задором исполнила как современные, так и русские народные произведения.

Кроме того, собравшихся порадовала своим талантом победительница российского проекта «Голос» Сабина Мустаева.

Организаторами мероприятия выступили посольство России в Ташкенте, представительство «Россотрудничества», Российский центр науки и культуры.