Калуга, 13 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум.



Фото УМВД России по Калужской области

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из Брянской области задержаны две женщины 50 и 35 лет, которые подозреваются в сбыте фальшивых денег.

Как сообщили 13 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые расплатились поддельными денежными билетами номиналом 5 000 за товар в нескольких торговых точках.

Оперативники составили ориентировку на подозреваемых и распространили ее среди торговых предприятий и учреждений Калужской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при очередной попытке сбыть фальшивые 5 000 рублей. У задержанных женщин также были обнаружены 61 денежная купюра достоинством в 5 000 рублей с признаками подделки.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по городу Обнинску возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уже установлена причастность фигуранток к совершению 19 фактов сбыта поддельных денежных билетов, совершенных на территории Калужской и Брянской областей. На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно российскому законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 93 денежные купюры с признаками подделки были выявлены в Обнинске. Большую часть составляют фальшивые купюры достоинством 5000 рублей, которые являются самыми распространенными среди подделок. Сообщения из отделений банков об обнаружении подозрительных купюр поступают в дежурную часть полиции практически еженедельно. Как правило, купюры с признаками подделки поступают из крупных сетевых супермаркетов, автозаправочных станций, кафе.