Ташкент, 13 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Узбекистан с 16 июня перекрывает внутреннее транспортное сообщение в связи с проведением 23−24 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах республики.

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«Это касается автобусных маршрутов, частного легкового и грузового транспорта», — говорится в сообщении.

С 16 июня въезд в Ташкент будет закрыт для всех видов автомобильного и железнодорожного транспорта, следующих из других государств.

Эти меры коснутся также и некоторых авиаперевозчиков.

Соответствующее решение принято узбекскими спецслужбами «учитывая мировую практику проведения международных встреч на высшему уровне». При этом весь автотранспорт столицы будет работать в штатном режиме.