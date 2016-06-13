Анкара, 13 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Нынешние отношения Турции с Россией и США вызывают разочарование. Об этом, как пишет газета Hurriyet Daily News, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тайип Эрдоган

«Мы (власти Турции) были обнадежены, когда Обама (Барак) выбрал Турцию первой страной для посещения, став президентом, — сказал Эрдоган. — К сожалению, наши ожидания не оправдались».

По его словам, за короткий промежуток времени последовало ухудшение экономического и внешнеполитического взаимодействия 2-х стран.

Говоря о России, Эрдоган отметил крайне высокий уровень сотрудничества Анкары с Москвой до инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым на границе с Сирией турецкими ВВС.

«Наша дружба с Путиным вывела взаимоотношения на очень высокий уровень», — сказал Эрдоган, отметив, что отношения резко ухудшились после «воздушного инцидента».

«Надеюсь, мы скоро восстановим наши отношения», — добавил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет ВКС РФ вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что Су-24 находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

После этого инцидента отношения двух стран резко испортились.