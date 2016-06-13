Киев, 13 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум.



Фото из аккаунта в сети Facebook помощника народного депутата Украины Олеси Цыбулько

Сегодня, 13 июня, в Киеве у здания Министерства социальной политики Украины переселенцы из Донбасса начали бессрочную акцию протеста. Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook помощник-консультант народного депутата Украины Олеся Цыбулько, передает ИА REGNUM.

«Они обещают там жить, пока не будут исполнены их требования и призывают переселенцев присоединяться и отстаивать свои права. Просят по возможности приходить людей после работы и оказывать поддержку акции», — пишет Цыбулько.

По ее словам, люди протестуют против блокировки соцвыплат переселенцам в результате принятия постановления правительства № 637, а также требуют принять прозрачную программу по обеспечению переселенцев временным жильем, немедленно предоставлять временное жилье всем нуждающимся гражданам имеющим статус ВПЛ и сформировать единую всеукраинскую базу жилищного фонда для ВПЛ. При этом митингующие требуют от Рады принятия Закона, который предусматривает право и порядок полной материальной компенсации ВПЛ за утраченное жилье (или доступа к нему) и имущество вследствие боевых действий в зоне АТО, политической ответственности в виде отставки с занимаемой должности вице-премьер министра Павла Розенко, возвращения права голоса на выборах всех уровней власти Украины.

В свою очередь переселенец из Шахтерска (Донетчина, под контролем ДНР) Михаил сказал, что не верит в результативность подобных акций. «Думаю, что Киев хочет избавиться от пенсионеров. Власти хотят отправить пенсионеров Донбасса обратно в ДНР и ЛНР, где не проводятся пенсионные выплаты. Как там можно выжить на пенсию ДНР в 250 грн (1 тыс рублей)? Власти нас объявили сепаратистами и спонсорами терроризма. Таким образом, Киев делит граждан Украины на сорта. Сегодня с нами разделаются, завтра — с остальными пенсионерами. К тому же в Раде уже зарегистрирован законопроект об урезании пенсий и льгот с чернобыльцев», — сказал Михаил.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Славянске, Краматорске и Мариуполе переселенцы Донбасса провели митинги с требованиями вернуть им законные пенсии и соцвыплаты. В частности в Славянске с митингующими встретилась народный депутат, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко.