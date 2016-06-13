Анкара, 13 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. За последние 11 месяцев в Турции на воздух взлетело бессчетное количество автомобилей, заряженных взрывчаткой. Об этом пишет издание Yeni Hayat.

geralt Взрыв

В общей сложности с прошлого года по всей Турции сдетонировала 51 тонна взрывчатых веществ. Кровавая цена халатности и просчетов разведывательных служб и сил безопасности — жизни десятков полицейских, военных, мирных граждан — более 260 человек.

Основными целями боевиков стали не только крупные города на юго-востоке страны, где проходили антитеррористические операции, но и такие густонаселенные мегаполисы, как Анкара и Стамбул.

За взрывами стоятРабочая партия Курдистана (РПК), а также террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ — запрещена на территории РФ), используя смертников и заминированные автомобили, организовали за это время в стране более 10 смертоносных атак.

Пока турецкие власти под предлогом «урегулирования курдского вопроса» заигрывали с экстремистскими организациями в Сирии, и соглашаясь на невероятные уступки с РПК, боевики наполняли города оружием и бомбами. И после того, как в июле прошлого года шаткое перемирие рухнуло, конфликт разгорелся с невероятной силой.