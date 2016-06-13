Санто-Доминго, 13 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Сегодня в Доминиканской республике стартует 46-я сессия Ассамблеи Организации американских государств (ОАГ). Накануне генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро и министр иностранных дел Доминиканской республики Андрес Наварро дали пресс-конференцию. Луис Альмагро, в частности, заявил, что в рамках данной сессии вопрос о Венесуэле не стоит в официальной повестке дня. Но эта тема будет обсуждаться 23 июня в Вашингтоне, сообщает Prensa Latina.

Randal C. Archibold Логотип Организации американских государств

Если две трети из 34 стран — участниц ОАГ 23 июня на внеочередном заседании Организации американских государств посчитают, что в Венесуэле нарушены нормы демократии, это станет основанием для исключения Венесуэлы из данной организации.

Отметим, что Николас Мадуро и его окружение продолжают предпринимать шаги для того, что отложить проведение референдума об импичменте президенту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонниками отставки Николаса Мадуро является 70 процентов населения Венесуэлы.