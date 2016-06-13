Петухово, Курганская область, 13 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В курганском городе Петухово реконструируют котельную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Напомним, необходимость реконструкции системы теплоснабжения в Петухово назрела уже давно. Каждую осень город с трудом входит в отопительный сезон. Оборудование центральной котельной сильно изношено. Кроме того, данная котельная на сегодняшний день остается единственной в области котельной такой мощности, работающей на мазутном топливе. Кроме того, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Нияз Юсупов недавно заявил, что МУП «Городские тепловые сети» города Петухово имеет 43 млн рублей долгов и находится в предбанкротном состоянии. Накануне начавшегося в 2015 году отопительного сезона счёт предприятия был арестован, электроэнергия во всех котельных была отключена.

Центральная котельная отапливает половину жилищного фонда Петухово и бюджетные учреждения. Реконструирована она будет с привлечением инвестора — ООО «УралТЭК». В состав холдинга ООО «УралТЭК» входит ряд предприятий, участвующих в теплоснабжении Челябинской, Свердловской, Курганской областей и республики Казахстан. В настоящее время компания работает в девяти районах Зауралья, эксплуатируя при этом 69 котельных. Арендуя объекты муниципальной собственности, холдинг проводит их реконструкцию с установкой энергоэффективного котельного оборудования.

Проект компании заключается в строительстве новой генерации и реконструкции угольных котельных города Петухово. При этом предполагается вывод из эксплуатации существующей неэффективной мазутной котельной, а также части магистральных теплосетей. Это позволит в дальнейшем снизить затраты на производство тепловой энергии в городе и повысить надежность и качество предоставления услуг по теплоснабжению. В перспективе реконструкция позволит снизить тариф для населения, который сейчас самый высокий в области. По предварительной оценке специалистов, на строительство новой котельной требуется около 40 млн рублей.