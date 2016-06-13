Рига, 13 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Предложенная министром образования и науки Карлисом Шадурскисом реформа школ и зарплат учителей не устраивает почти половину населения, свидетельствует опрос, проведенный компанией GfK Baltic, сообщает LETA.

Томас Брукс. Новый ученик. 1854 г

Реформу не поддерживают 46% населения, в том числе 21% совершенно не поддерживают. 4% заявили, что полностью поддерживают реформу, 19% — скорее поддерживают, а примерно у трети не было о ней своего мнения.

Отметим, что отношение латышей и представителей других национальностей к реформе не отличается — среди латышей поддержку ей выразили 23%, а негативно настроены были 46%. Среди нелатышей сторонников реформы оказалось 21%, противников — 48%.

Сравнительно более критично настроены представители старшего поколения, а меньше отрицательных оценок было в возрастной группе от 25 до 34 лет, но в этой группе больше всего и тех, у кого не было мнения относительно реформы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы подтолкнуть самоуправления к упорядочению школьной сети, в проект новой модели оплаты труда учителей Министерство образования и науки (МОН) включило различные коэффициенты в зависимости от числа учеников. Если число учащихся в 7−9-х классах и 10−12-х классах муниципальных учебных учреждений будет соответствовать наполнению, установленному МОН, при определении суммы дотаций будет устанавливаться более высокий коэффициент, чем в случае, если наполнение классов не будет соответствовать планке МОН. В МОН считают, что повышая наполняемость классов, предоставленное финансирование будет более эффективно использоваться, обеспечивая и более высокие зарплаты педагогам, и более широкую поддержку школьникам.

Напомним, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.