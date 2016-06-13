Рига, 13 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. На 31 мая 2016 года в Даугавпилсе (второй крупнейший город Латвии) официально было зарегистрировано 4 724 безработных, к этой же дате в 2015 году — 4 556, а в 2014 — 4 380 человек. Таким образом, несмотря на сокращение численности населения города, безработных в Даугавпилсе с каждым годом становится на несколько сотен больше, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости, сообщает портал Gorod.lv.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Так, на конец мая 2016 года официальный уровень безработицы в Даугавпилсе составил 11,5% от экономически активного населения.

Напомним, еще весной 2016 года мэр Даугавпилса Янис Лачплесис заявил, что считает наблюдающийся в городе рост безработицы сезонным явлением. По его словам, всегда в зимний период уровень безработицы немножко растёт, а начиная с апреля — снижается, отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первом квартале 2016 года в Латвии было 101,6 тыс. безработных, или 10,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за тот же период 2015 года.