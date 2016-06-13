Рига, 13 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум.



Treinreiziger.nl Грузоперевозки

В первом полугодии примерно на 40% упадут объемы в бизнесе грузовых автоперевозок, так как не все компании сумели переориентироваться с российских грузов, заявил эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании «Laika stars» Вадим Ерошенко, сообщает LETA.

Он пояснил, что в выигрыше оказались те логистические компании, которые сумели переориентироваться на противоположное направление и сменили грузы из России на импортные грузы из Европы в Россию.

По словам Ерошенко, в транзитной сфере происходят перемены, и компании должны сами меняться вместе с окружающим миром, однако этот год обещает быть тяжелым.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым — объем перевозки грузов по железной дороге в первом полугодии может снизиться на 30%. По его словам, главной причиной снижения грузопотоков через Латвию, заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

«В свою очередь в Латвии всегда считалось, что, благодаря географическому положению, транзитная отрасль всегда будет развиваться. В принципе, так и было — во все кризисы транзитная отрасль вытаскивала экономику. Но сейчас меняются мир, экономическая география, центры логистики и транзита. В связи с этим Латвии надо изменить подход к привлечению и обслуживанию грузов», — говорит эксперт.

Напомним, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.