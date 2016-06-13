Париж, 13 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В беспорядках в Марселе, которые произошли на прошлой неделе перед матчем России и Англии на Евро-2016, принимали участие около 150 футбольных хулиганов из России. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель прокуратуры Франции.

AFP Беспорядки с участием российских болельщиков

«Однако опознать и задержать их (хулиганов) пока не удалось, поскольку они были хорошо подготовлены и организованы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, граждане РФ проводили молниеносные атаки на оппонентов, а затем сразу скрывались.

При этом прокуратура добавляет, что полиции Марселя пока не удалось задержать ни одного российского фаната по подозрению в данном преступлении.

По словам представителя ведомства, всего за участие в драках перед матчем пока задержаны 2 десятка человек (граждане Британии, Франции и Австрии).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии завершился в ничью (1:1) поздно вечером 11 июня. Несколько дней перед матчем в Марселе отмечались столкновения футбольных фанатов. В ходе этих столкновений пострадали 35 человек. Несколько болельщиков пришлось госпитализировать.

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