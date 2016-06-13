Рига, 13 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич сложил мандат депутата Сейма и вышел из Латвийской Зеленой партии, сообщает LETA.

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Юридически Белевич останется депутатом до момента, пока не будут утверждены полномочия того, кто сменит его в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в пятницу, 10 июня, Белевич покинул пост министра из-за скандала с медицинскими манипуляциями, которые он провел в обход очереди в Латвийском онкологическом центре.