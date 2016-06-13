Рига, 13 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Европейская комиссия «попросила» Латвию в течение двух месяцев исправить правила покупки земли, которые используются в сельском хозяйстве, так как Брюссель не устраивает, что покупатели земли в Латвии обязаны заниматься земледелием, пишет газета Latvijas avīze.

Мартирос Сарьян. Земля. 1969

Как отмечает издание, иностранцы заинтересованы в покупке земли на территории Латвии по нескольким причинам: здесь она дешевле, чем в других странах ЕС, а также ее выгодно засаживать лесом, так как латвийский климат благоприятен для его роста.

В первых рядах пятидесяти предприятий, которым принадлежит самые большие по площади участки земли, есть и шведские пенсионные фонды, шведские и российские банки, а также другие иностранные компании, которые земледелием никогда не занимались и заниматься не будут. Кроме того, площадь приобретенных иностранцами земель с каждым годом становится все больше.

При этом, ни Министерство земледелия, ни Земельная книга не могут ответить на вопрос, сколько же латвийских земель принадлежит иностранцам, отмечает издание.