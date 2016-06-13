Рига, 13 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Госслужба качества образования (ГСКО) отказала в аккредитации программ школы Innova, причем ключевую роль в принятии решения сыграло письмо из Полиции безопасности, сообщает газета Latvijas avīze.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Издание приводит точную формулировку части отказа, полученного школой. «Была принята во внимание информация о поступках основателей, некоторых педагогов и учебного заведения, которые не способствуют укреплению чувства принадлежности Латвии и сплочению обществу, а также созданию лояльного Латвийскому государству и его ценностям общества», — сообщается в заключении госслужбы.

Так, в частности, «нелояльность» представителей и учеников школы, по мнению спецслужб и чиновников, заключается в регулярном посещении различных мероприятия в России — например, слет юных талантов организации «Русский мир», и участие в «Бессмертном полку» 9 мая в Риге.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр образования и науки Карлис Шадурскис выразил намерение инициировать поправки к законам, которые позволили бы лучше контролировать нелояльные к Латвии школы и педагогов. «Нелояльный к Латвии учитель, целью которого является подрыв государства, в тот момент, когда инспектор находится в классе, преподнесет все как нужно. Но есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются «фасад» и реальная ситуация в школе. Для этого понадобятся поправки», — заявил министр.