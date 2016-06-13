Рига, 13 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. По последним данным исследования о распространении контрабандных сигарет в странах ЕС, Швейцарии и Норвегии, 26,7% от всех выкуренных в Латвии в 2015 году сигарет, были контрабандными, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Мозговой Пачка сигарет

Несмотря на то, что по сравнению с 2014 годом этот показатель упал на 2,6 процентного пункта, Латвия, по доле контрабанды по-прежнему занимает первое место в ЕС.

В свою очередь, руководитель проектов Национальной ассоциации производителей табачных изделий Марита Янсоне заявила, что если бы все потребленные сигареты были легального происхождения, налоговые поступления Латвии выросли бы на 77 млн евро.

Значительная часть (67,2%) контрабандных сигарет ввозятся в Латвию из Белоруссии. По данным Службы государственных доходов (СГД), за последние три года количество изъятых подразделениями СГД сигарет выросло в два с половиной раза. Также почти вдвое увеличилось количество уголовных процессов, начатых таможенной полицией СГД.

В ЕС в целом, по данным за 2015 год, контрабандные сигареты составили 9,8% от общего количества выкуренных.