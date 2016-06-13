Хабаровск, 13 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в экстренных службах.

david simmonite Легкомоторный самолет

«Рыбаки в бассейне Амура обнаружили торчащую из воды хвостовую часть небольшого легкомоторного самолета», — рассказал источник.

При этом источник в экстренных службах добавил, что внутри воздушного судна находились 4 человека.

«Все находившиеся на борту живы, однако нуждались в помощи», — говорится в сообщении.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты.