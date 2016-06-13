Брюссель, 13 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Страны, входящие в военный блок НАТО, увеличивают свои оборонные расходы на общую сумму в $3 млрд в 2016 году. Об этом заявил сегодня, 13 июня, на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Флаг НАТО

«Ежегодный рост в реальном размере составит около 1,5%», — сказал Столтенберг. Он также подтвердил информацию о намерении разместить четыре батальона НАТО в странах Прибалтики и Польше.

Генсек подчеркнул, что НАТО уделяет особое внимание стабильности на восточном фланге альянса, в частности, на Украине и в Грузии. В связи с этим может быть оказана дополнительная помощь Украине и Грузии. Стабильное окружение НАТО способствует безопасности самого альянса.

Также Столтенберг заявил, что руководство НАТО планирует провести ещё одно заседание Совета Россия — НАТО (СРН). Это заседание может состояться перед июльским саммитом Североатлантического альянса в Варшаве (Польша).

«Конечно, мы должны согласовать с Россией повестку дня, модальности, и мы не можем подтвердить определенную дату, когда пройдет встреча», — добавил Столтенберг.