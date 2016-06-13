Вильнюс, 13 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте, руководствуясь Конституцией и учитывая представление премьера, сегодня, 13 июня, подписала декрет, которым приняла отставку министра финансов Римантаса Шаджюса, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы. Шаджюс освобождается от должности с 15 июня.

DELFI (Š.Mažeikos nuotr.) Римантас Шаджюс

Президент поручила временно занять пост министра финансов министру обороны Юозасу Олекасу, кроме 16 и 22 июня, когда должность министра финансов временно будет занимать министр транспорта и связи Римантас Синкявичюс.

Грибаускайте получила представление премьера Буткявичюса назначить новым министром финансов Расу Будбяргите. Встреча президента с Будбяргите намечается на следующей неделе.

Напомним, Римантас Шаджюс отправляется работать представителем Литвы в Палате аудита ЕС, которая контролирует распределение структурной помощи ЕС. Ранее представителем от Литвы в этом учреждении была Раса Будбяргите.