Вильнюс, 13 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день Литва получила финансовую помощь ЕС в размере почти 8 млрд евро — это почти столько, сколько составляет бюджет страны за полтора года. Однако большая часть этих средств использована неэффективно, считает литовский обозреватель Гинтарас Сарафинас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 июня. В эфире деловой радиостанции Žinių radijas Сарафинас сделал анализ эффективности дотаций из фондов ЕС и пришел к выводу, что только 10% из всех средств достигли поставленных целей. Так что помощь страна получила огромную.

martaposemuckel Евро

8 млрд евро, которые уже освоены, это еще не все — значительную сумму Литва получит и до 2020 года. Лишь в 2016 году году планируется получить более 2 млрд евро из фондов ЕС.

«Так что, развитые европейские страны создали для нас тепличные условия для того, чтобы развивать прогресс и догонять уровень проживания и качество жизни Западной Европы. Если бы все эти 8 млрд евро или почти 28 млрд литов мы использовали мудро, сегодня наше государство выглядело бы совершенно иначе. Иными словами, было бы уже в высшей лиге», — считает обозреватель.

По его словам, множество экономистов и экспертов утверждают, что Литва на самом деле эффективно, умно и максимально выгодно использовала только около 10% уже полученной финансовой помощи ЕС. Максимум — 15%. Но только столько. Такой вывод, по словам Сарафинаса, «на самом деле потрясает».

«Владельцы и руководители частных компаний также убеждены, что Литва неэффективно использовала миллиарды евро, полученные из ЕС. Предприниматели постоянно просят у власти и политиков искать способы, как подкорректировать распределение помощи ЕС, чтобы хотя бы те деньги, которые мы получим в будущем, не ушли по ветру, чтобы благодаря этой остальной финансовой помощи ЕС можно было бы создать как можно больше рабочих мест и укрепить промышленность и технологический прогресс страны. Конечно, есть и оптимисты, которые уверяют, что якобы не очень важно эффективно использовать средства ЕС, главное, что они остаются в Литве, и что они усваиваются в разных секторах. Это примитивные выводы и какая-то советская философия. В советские годы было принято средства «усваивать», немалая часть жителей Литвы, особенно имеющих доступ к средствам ЕС и их распределению, считает, что подобным образом можно поступать и с финансовой помощью ЕС, то есть «усваивать», поэтому и организуется множество самых странных курсов, реализуются самые невероятные проекты, выпускаются самые абсурдные издания, создаются безнадежные программы, совершаются ненужные покупки, фермерам нередко платят деньги даже за то, чтобы они не обрабатывали землю и ток далее», — считает обозреватель.

По его мнению, заодно нельзя забывать и о том, что часть помощи ЕС «вообще воруют, особенно в тех областях, в которых ее использование труднее контролировать» — в области стратегий, подготовки программ, строительства, распространения различных идей (например, «зеленых») и так далее.

«Но эти «усваивающие» должны знать, что они обидели тысячи людей. Ведь экономисты подсчитали, что за миллиард евро можно создать более 60 тыс. новых рабочих мест. Мы получили 8 млрд. евро. Так что новых рабочих место могло было 500 тыс. Но нет. Спасибо «усваивающим» и равнодушию распределителей средств ЕС», — уверен он.

Журналист рассказал, как однажды ему довелось общаться с одним политиком, который находится в первой пятерке самых влиятельных политиков Литвы. Во время неофициальной беседы после вопроса, испугали ли его масштабы воровства и присвоения средств ЕС в Литве, он ответил, что воруют не очень много, значительно больше средств тратят просто глупо, неэффективно, нехозяйственно, впустую, совершенно не думая о результате.

«Мы совсем не готовимся к будущему, когда помощь ЕС Литве снизится до минимума. А этот период не за горами: осталось 4−5 лет. И Литва очень сильно почувствует, когда каждый год не будет получать эти 2 млрд евро. Почувствует везде: в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве дорог. И почувствует себя очень плохо», — заключил обозреватель.