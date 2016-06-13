МВД Литвы заверяет, что страна не собирается принимать больше 1105 беженцев
Вильнюс, 13 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Томас Жилинскас уверяет, что соглашение правящих партий о беженцах не говорит ничего нового, так как в настоящее время распределение беженцев по государствам ЕС не обязательно, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 июня.
«Как я говорил и раньше, мы должны выполнять свое обязательство и переселить 1105 беженцев за два года,
Лидеры коалиции правящих партий подписали соглашение, в котором высказались против обязательных квот на беженцев. По словам премьера Альгирдаса Буткявичюса, в соглашении звучит заявление, что в случае появления дополнительной просьбы принять больше беженцев решение будет в руках Сейма.
По словам Жилинскаса, предложенный Еврокомиссией обязательный механизм распределения беженцев пока что только обсуждается. Лидеры партий правящей коалиции 10 июня по инициативе Рабочей партии во время заседания политического совета подписали соглашение, в котором высказались против введения обязательных квот на беженцев.