Вильнюс, 13 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Томас Жилинскас уверяет, что соглашение правящих партий о беженцах не говорит ничего нового, так как в настоящее время распределение беженцев по государствам ЕС не обязательно, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 июня.

Дмитрий Некрасов Лодка с беженцами

«Как я говорил и раньше, мы должны выполнять свое обязательство и переселить 1105 беженцев за два года, т. е. до конца следующего года. Ранее я говорил, что точно не одобряю дополнительное переселение беженцев, увеличение квоты», — сказал Жилинскас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Лидеры коалиции правящих партий подписали соглашение, в котором высказались против обязательных квот на беженцев. По словам премьера Альгирдаса Буткявичюса, в соглашении звучит заявление, что в случае появления дополнительной просьбы принять больше беженцев решение будет в руках Сейма.

По словам Жилинскаса, предложенный Еврокомиссией обязательный механизм распределения беженцев пока что только обсуждается. Лидеры партий правящей коалиции 10 июня по инициативе Рабочей партии во время заседания политического совета подписали соглашение, в котором высказались против введения обязательных квот на беженцев.