Минск, 13 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум.



REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июня назначил ряд чиновников, предупредив их об особой ответственности в очередное «непростое время», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особое внимание президент уделил назначению провинциальных чиновников. Лукашенко в очередной раз напомнил о необходимости укрепления дисциплины, недопустимости «пересаживания из кресла в кресло» не оправдавших доверия чиновников, а также об их ответственности в свете намеченного на конец июня масштабного пропагандистского мероприятия — Всебелорусского народного собрания.

«Вы становитесь председателями в тяжёлое время», — сказал Лукашенко, обращаясь к руководителям районных исполнительных комитетов.

«И дело здесь не в кризисах, — отметил он. — Кризис у нас, прежде всего, в голове».

Состоялись назначения Леонида Мартынюка председателем Березовского райисполкома, Анатолия Гапоника — председателем Лельчицкого райисполкома, Сергея Дмитрова — председателем Лоевского райисполкома, Александра Дубовика — председателем Дятловского райисполкома, Николая Астрейко — председателем Воложинского райисполкома, Юрия Валеватого — председателем Мостовского райисполкома, Александра Габрукевича — председателем Стародорожского райисполкома.

Лукашенко назначил также Игоря Сокола послом на Украине, Юрия Лазарчика — послом в Иране, Андрея Попкова — послом в Южной Корее, Александра Михневича — послом в Бельгии, постоянным представителем Белоруссии при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии, постоянным представителем Белоруссии при НАТО по совместительству, послом в Люксембурге по совместительству. Он назначил также Игоря Лещеню —послом в Словакии, Владимира Гошина — послом во Вьетнаме, послом в Камбодже по совместительству, Александра Церковского — послом в Бразилии, Дмитрия Куптеля — послом в Уганде по совместительству, Геннадия Смольского — заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Также состоялись назначения Владимира Чехлова генконсулом в г. Одессе, Андрея Кулаженко — генконсулом в Мюнхене, Андрея Кузнецова — ректором Витебского государственного технологического университета, Сергея Хахомова — ректором Гомельского госуниверситета им. Франциска Скорины, Андрея Евдоченко — первым заместителем министра иностранных дел, Натальи Жуковой — замминистра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом республики, Владимира Рябоволова — замминистра информации, Юрия Чеботаря — замминистра экономики, Елены Перминовой — директором департамента по туризму министерства спорта и туризма, Юрия Наркевича — управделами Брестского облисполкома, Вячеслава Гнития — генеральным директором торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация», Михаила Демченко — директором открытого акционерного общества «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год. На пятом «Всебелорусском народном собрании» Александр Лукашенко намерен рассказать о достижениях за минувшую пятилетку, а также обнародовать план на очередную, начавшуюся в этом году пятилетку.