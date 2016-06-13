Владикавказ, 13 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум.



Двери Тимура (Тамерлана). 1872

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело против руководителя Северо-Осетинского регионального филиала «Россельхозбанк». Как сообщает 13 июня корреспондент ИА REGNUM, по ходатайству следователей суд избрал в отношении директора банковского учреждения меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый, выполняя управленческие функции в банке, 30 декабря 2013 года получил 5,5 млн рублей от руководства одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов за неправомерное предоставление кредита этой организации в размере 10 млн рублей. Деньги были выделены на основании бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении сельхозпредприятия. Злоумышленник задержан сотрудниками Следственного управления СК России по РСО-Алания и представителями ФСБ по региону.

Как рассказал старший помощник руководителя следственного управления Эдуард Гусов, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено официальное обвинение в коммерческом подкупе. Кроме того, ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Напомним, что ранее в Северной Осетии были приговорены за растрату и мошеннические действия к различным срокам условного наказания ряд руководителей обанкротившихся коммерческих банков. Клиенты этих банковских учреждений выбивали свои деньги через судебные органы.