Калуга, 13 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В центре Калуге сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль марки «Лада Приора», 27 — летний водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере подтвердило предположение полицейских.

4vsar.ru Проверка сотрудником ГИБДД

Как сообщил 13 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора. Калуги Александр Мальков, ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был оштрафован судом на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Между тем, повторное совершение лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, аналогичного нарушения влечет уже уголовную ответственность.

В настоящее время, уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками Госавтоинспекции в 2015 году было задержано более 7 тысяч нетрезвых водителей и в том числе в состоянии наркотического опьянения. Только на федеральных автодорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 22 человека погибли и 43 получили травмы.