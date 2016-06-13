Вильнюс, 13 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас утверждает, что в Литве все еще не работает коллективная кибернетическая оборона, так как в случае кибернетической атаки часть учреждений, не подключившихся к безопасной сети передачи данных, не смогут функционировать должным образом и без помех предоставлять услуги жителям, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в Сейме Литвы.

Mikhail Dulub Киберпространство

«В Литве сейчас ситуация, когда забота о коллективной кибернетической обороне пока что остается только на словах. Есть много учреждений, управляющих важными и очень важными для государства данными, но их кибернетическая защита не соответствует требованиям этих дней. Более того, не все эти учреждения пользуются безопасной сетью передачи данных, выбрали поставщиков по своему усмотрению, это значит, что пересылают друг другу важные данные по общей интернет-сети, поэтому помешать их передаче или организовать кибератаку очень легко. Такую ситуацию нужно исправлять. Возможно, эффективнее всего было бы соединить эти учреждения в одну безопасную и закрытую сеть, которая максимально защитила бы от кибернетических опасностей, позволила бы работать без помех и в случае атаки», — сказал Паулаускас.

Напомним, в начале апреля 2016 года в Литве одновременно прекратили работу интернет-порталы парламента, нескольких министерств, включая МИД Литвы, и других госорганов. В Литве обвинили в «хакерской атаке» Россию.