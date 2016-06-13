Актюбинск (Актобе), Казахстан, 13 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



sntat.ru Силуэт террориста

Группа мужчин, напавшая 5 июня в Актюбинске (Актобе) на оружейные магазины и воинскую часть, устроившая перестрелку с военными и полицейскими, имела план продолжения действий. По предварительным данным Комитета национальной безопасности (КНБ), террористы, получив огнестрельное оружие, намеревались напасть на тюрьмы и здания госорганов Актюбинске (Актобе). Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Комитета.

«Межведомственной следственно-оперативной группой Комитета национальной безопасности Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры продолжается расследование всех обстоятельств совершения акта терроризма от момента зарождения до его реализации. Арестованные дают показания, изобличающие их преступную деятельность.

По предварительным данным, террористы после завладения огнестрельным оружием намеревались напасть на исправительные учреждения и административные здания государственных органов Актобе. Своевременным реагированием и профессиональными действиями сил Актюбинского областного оперативного штаба, подразделений специального назначения «Арыстан» КНБ, «Беркут» Национальной гвардии и «Арлан» МВД эти преступные замыслы были пресечены», — говорится в сообщении.

Комитет информирует: антитеррористическая операция в Актюбинске завершилась 12 июня. Решением Владимира Жумаканова, председателя КНБ и руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, уровень террористической опасности в Актюбинске понижен с критического «красного» до умеренного «желтого».

По итогам операции, по данным КНБ, задержано 9 преступников, 18 — ликвидированы, найдены и изъяты все 23 единицы оружия, похищенного террористами. По преступлениям, совершенным террористами, возбудили 25 уголовных дел, их объединили в единое производство.

Отметим, в Уголовном кодексе Казахстана предусмотрена смертная казнь — расстрел как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей. В кодексе оговорено, что исполнение приговора о смертной казни приостанавливается на время действия моратория. В Казахстане мораторий на смертную казнь введен с 2003 года до решения вопроса о ее полной отмене.

Как уже сообщало ИА REGNUM, последние трое разыскиваемых террористов были задержаны вчера, 12 июня. Один из них при попытке к бегству получил ранение в ногу.

Напомним, 5 июня в Актюбинске группа неизвестных на тот момент лиц напала на оружейные магазины, угнала автобус и напала на воинскую часть Национальной гвардии. В результате перестрелок погибли семь человек, еще двое позже скончались в больнице. 6 июня МВД Казахстана официально трактовало актюбинские события как теракт.

8 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 9 июня днем национального траура в память о жертвах актюбинского теракта. Президент в этот же день заявил, что и теракт и земельные митинги содержат в себе признаки «цветных революций», а сами террористы являются «приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений», которые получили «инструкции из-за рубежа».

10 июня глава государства провел заседание Совета безопасности, в ходе которого поручил в течение двух месяцев подготовить пакет поправок в законодательство — в части оборота оружия, хранения и продажи оружия, регулирования миграции и религиозных объединений. Кроме того, президент поручил усилить защиту военных городков, воинских частей, мест хранения боеприпасов и вооружения, а также мест массового скопления людей.

Отметим, что «желтый» уровень террористической опасности, объявленный 6 июня на всей территории страны, введен на 40 дней, то есть примерно до 17 июля.