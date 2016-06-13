Советский, Югра, 13 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



sabina kos Альпинисты на восхождении

Пострадавшего на перевале Дятлова туриста доставили на вертолете в Югру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС по ХМАО.

Вчера в 14.08 в аэропорт города Советский прибыл борт МИ-8 Уральского регионального центра МЧС России с пострадавшим на борту.

Напомним, что 11 июня в 17.05 в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступило сообщение со спутникового телефона о том, что пятеро туристов из Челябинской области осуществляют переезд на квадроциклах в районе перевала Дятлова в поселке Ушма Ивдельского района. Один из членов группы получил серьезные повреждения при падении с перевернувшегося квадроцикла.

Для оказания помощи мужчине спасатели преодолели 580 километров. Для доставки пострадавшего на место прибыл вертолет МИ-8 Уральского регионального центра МЧС России. Врачами территориального центра медицины катастроф пострадавший был обследован, оказана необходимая медицинская помощь прямо в вертолёте. Из аэропорта Советского мужчина доставлен в районную больницу. Медики говорят о повреждении внутренних органов.

Отметим, что на перевале Дятлова в середине января этого года был обнаружен замерзшим 47-летний челябинец. Ранее мужчина оставил свою семью и ушёл в секту.

Перевал назван в честь рукодителя группы туристов, погибших в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен. Тогда не вернулись с похода девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. Обстоятельства их гибели точно не известны до сих пор.