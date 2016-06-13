Париж, 13 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Во время тренировки сборной России во французском Круасси-сюр-Сен служба безопасности спортивного центра обнаружила двух подозрительных арабов, проникнувших на территорию под видом сотрудников медицинской службы. Об этом сегодня, 13 июня, пишут «Известия».

John Fischer Футбол

Сообщается, что задержанные посторонние имели при себе паспорта Саудовской Аравии. Охрана спортивного центра вывела их за периметр.

Российская сборная тренируется в спортивном центре во французском Круасси-сюр-Сен в преддверии игры против сборной Словакии. Матч состоится 15 июня в Лилле.