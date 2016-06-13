Калуга, 13 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Более 100 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил проезда железнодорожных переездов было составлено в отношении водителей транспортных средств за пять месяцев этого года, сообщили 13 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

По данным ведомства, в этом году на железнодорожных переездах, расположенных на территории калужского региона, пока было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Так, 27 января 2016 года в 17 часов 06 минут на регулируемом железнодорожном переезде, в районе дома 35 калужской пригородной деревни Рябинки водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ-21 110 выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с электропоездом движущимся из Москвы в Калугу. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины ВАЗ-21 110, мужчина 1961 года рождения, который с диагнозом: множественные переломы рёбер, подкожная энфизема — был госпитализирован в реанимационное отделение калужской областной больницы.

Между тем, нарушение Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Повторное нарушение части 1 статьи 12.10 КоАП РФ влечёт наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году, за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании железнодорожных переездов составлено 479 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, на территории Калужской области расположено 160 железнодорожных переездов, из них 24 обслуживаются дежурными работниками. 118 переездов обслуживаются дистанциями пути ОАО «Российские железные дороги» и 46 различными предприятиями.