Сергиев Посад, Московская область, 13 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы поймали подозреваемого в нападении на семью из трех человек в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают «Вести».

ukr-online.com Задержание

Сообщается, что полиции удалось поймать гражданина Молдавии, который напал на семью с топором в одном из дачных поселков Подмосковья.

По факту нанесения нескольким людям тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый работал в близлежащем садовом товариществе.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Мотивы нападавшего не уточняются.