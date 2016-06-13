Бишкек, 13 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум.



Борис Кустодиев. Сельская ярмарка. 1920

Министерство сельского хозяйства Казахстана все еще не выдало 15 киргизстанским перерабатывающим компаниям разрешение на ввоз их продукции в Казахстан. Об этом заявил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии Калысбек Жумаканов на пресс-конференции сегодня, 13 июня.

По словам чиновника, в отличие от казахстанских коллег, представители российского уполномоченного органа предоставили киргизстанцам такое разрешение еще в начале февраля 2016 года.

Также он посетовална то, что в некоторых районах России и Казахстана необоснованно задерживают произведенную в Киргизии продукцию, даже невзирая на наличие у поставщиков сертификатов соответствия.

«К сожалению, их товары задерживают необоснованно. Мы писали несколько раз письмо, чтобы наши товары проходили нормально. Поскольку имеются сертификаты, они должны беспрепятственно пропускать товары», — подчеркнул Калысбек Жумаканов.