Киев, 13 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. 12 июня в Донбассе в результате ведения боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, трое украинских солдат получили ранения. Об этом 13 июня на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Alex Novodvorsky Андрей Лысенко

По его словам, на Донецком направлении «горячими точками» остаются: донецкий аэропорт, Горловская агломерация и Светлодарская дуга. При этом ВС ДНР ведут минометные обстрелы на всех направлениях, в частности «несколько вражеских обстрелов из 82 мм и 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов произошли у Авдеевки». «Также здесь был зафиксирован обстрел вражеского снайпера», — добавил Лысенко.

Он сообщил, что к северу от Горловки, возле поселка Зайцево, ВС ДНР стреляли из артиллерийских установок 122 мм калибра и БМП, а у Майорска — из минометов. Лысенко отметил, что сегодня сразу после полуночи войска ДНР нанесли артиллерийский удар по селу Артемово вблизи Торецка. «Вследствие прямого попадания снаряда в жилой дом погибла женщина», — уточнил Лысенко.

Полковник также проинформировал, что обстрелы из минометов и бронетехники были зафиксированы у поселка Луганское (Светлодарская дуга). В районе Марьинки и Красногоровки (Мариупольское направление) ВС ДНР вели огонь из гранатометов, зенитной установки и минометов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью на Донетчине под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и Донецк. Отмечается, что украинские войска вели огонь из тяжелых орудий (выпущено 70 артснарядов). «В период с 22:50 до 02:20 украинская сторона обстреливала из орудий калибра 122 мм Горловку, ясиноватский блокпост, окрестности промзоны и Докучаевск. В результате разрыва снарядов повреждены дома на улице Шашурина, 3, 11 и 21 в Никитовском районе Горловки. Там же перебит газопровод», — сказал источник.