Санкт-Петербург, 13 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался известный советский и российский композитор и пианист Олег Каравайчук. Об этом сегодня, 13 июня, сообщается на официальной странице его фонда в социальной сети Facebook.

Япет Олег Каравайчук

«Друзья, сегодня утром не стало Олега Николаевича Каравайчука. О церемонии прощания сообщим позднее», — сказано в сообщении фонда.

Каравайчук был довольно неординарным композитором. Он является автором музыкальных произведений к более чем 150 фильмам и спектаклям, однако его концерты долгие годы запрещались, и он мог выступать только перед ограниченной аудиторией Дома актера имени Станиславского.

Композитор вел довольно закрытый образ жизни и участвовал лишь в тех творческих проектах, которые ему нравились, не гонясь за коммерческой прибылью.

Его выступления были довольно неординарны. Он мог играть на пианино с наволочкой на голове, стоя на коленях или лежа. В процессе концерта сочинять музыку и тут же исполнять её.