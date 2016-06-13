Ханты-Мансийск, 13 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



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Суд ХМАО вернул заявление против губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщиили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, 6 июня в суд Ханты-Мансийского автономного округа поступило заявление координатора регионального отделения ЛДПР Виктора Сысуна об установлении фактов неоднократного грубого, без уважительных причин, неисполнения губернатором Югры Натальей Комаровой своих должностных обязанностей.

Заявление обосновано пунктами 7.2, 7.3 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ и п.10 ч.2 ст.264 Гражданского процессуального кодекса РФ.

В заявлении Виктор Сысун указал на то, «что руководителем региона не принимаются меры по обеспечению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушений». «Кроме того, прокуратурой выявлено более 200 нарушений в сфере организации питания в детских садах и школах. Не отвечают требованиям безопасности игровые площадки в детских садах городах округа. Большинство игровых площадок не имеют информационных табличек с правилами пользования игровым оборудованием и возрастными ограничениями, номерами телефонов служб спасения, скорой помощи, служб эксплуатации. Далее заявитель утверждал, что губернатор бездействует по поводу предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно. Бездействует по неэффективному использованию бюджетных средств округа. Ненадлежащим образом ведется работа по подбору кадров правительства автономного округа», — говорится в заявлении.

«Определением суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 9 июня отказано в принятии данного заявления, так как заявление не может быть рассмотрено избранным заявителем способом, то есть по правилам главы 28 Гражданского процессуального кодекса РФ. Заявителю разъяснено право обжалования определения», — сообщил официальный представитель суда Александр Голубев.