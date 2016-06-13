Салехард, 13 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. ОАО «Ямал СПГ» начал выборку финансирования от российских банков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в акционерном обществе.

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А именно, получил первый транш в размере 1 млрд евро в рамках кредитного договора, подписанного с консорциумом российских банков ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» в апреле текущего года. Финансирование от российских банков является частью проектного финансирования на общую сумму, эквивалентную $18,4 млрд и включающую также средства Фонда национального благосостояния РФ и китайских банков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля, в Пекине российская организация «Ямал СПГ», ведущая строительство заводов по сжижению газов, подписала контракт о кредитовании с China Exim Bank сроком на 15 лет на сумму 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней (всего $12 млн). Эта сумма должна полностью покрыть нехватку средств на реализацию проекта. Процентные ставки по кредитным линиям — EURIBOR 6M + 3,3% годовых на время строительства завода, а также 3,55% после полного запуска «Ямал СПГ» и SHIBOR 6M + 3,3% и 3,55% годовых соответственно.

ОАО «Ямал СПГ» сооружает завод по сжижению природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. По плану завод будет сжижать газ мощностью 16,5 млн тонн в год. Таким образом, уже в 2017 году планируют полностью запустить производство. Акционерами выступает ряд компаний. «Новатеку» принадлежит чуть более половины акций — 50,07%, французской Total и китайской CNPC — по 20,01%, меньше всего Фонду Шелкового Пути — 9,9%.

Реализация проекта строительства завода СПГ предполагает создание инфраструктуры для транспорта, в том числе морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта. Еще одна важная задача проекта — создание перевалочной базы в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в то время, когда навигация по Северному морскому пути отсутствует

«Реализация проекта идёт согласно утвержденному графику. На данный момент готовность первой очереди завода СПГ превышает 70%, успешно завершены гидравлические испытания первого СПГ-резервуара, с верфей были отгружены самые крупные модули для первой очереди», — отметил генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот.