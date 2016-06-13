Украина, 13 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. 12 июня в Мариуполе (Донетчина под контролем Украины) в рамках празднования второй годовщины освобождения города от войск ДНР прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-слубы Национальной полиции Украины

По данным пресс-службы, Аваков принял участие в благотворительной кулинарной акции «Супчик от министра». Ее целью было приобретение компьютерного класса для детей мариупольской школы-интерната №2. «Чтобы реализовать мечту малышей, в роли поваров министр Арсен Аваков, а также первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин и народный депутат Украины Сергей Тарута приготовили полевой обед. Первую пробу сняли новые патрульные полицейские, которые несли службу по охране публичного порядка», — отмечается в материале.

В рамках акции удалось собрать более 36 тысяч гривен (1440 долларов США), которые Аваков передал директору школы-интерната №2 Людмиле Климович. «Это не кулиш, это гороховый суп. За последние пять лет один раз готовил дома, а публично последний раз готовил в 2008 году в Харьковской области на Печенежском поле. Сейчас собираем деньги для Мариупольского дома-интерната. Тарута (внефракционный народный депутат Украины Сергей Тарута, избирался в одном из округов Мариуполя — ИА REGNUM ), походи. У вас много денег должно быть много. В гороховом супе главное варить долго и использовать правильные ребрышки», — рассказал Аваков.

Пресс-служба МВД Украины опубликовала видео этого действа.

Напомним, весной 2014 года бойцы ДНР месяц удерживали Мариуполь под своим контролем. 6−9 июня в Мариуполе силовики «Азова», «Донбасса», «Днепра», НГУ и спецназа МВД провели АТО. В рамках спецоперации город был зачищен от вооруженных бойцов ДНР. По разным данным, в результате «зачистки» погибли от пяти до 20 сторонников ДНР, ранены 42 человека, уничтожена военная техника ДНР. В результате спецоперации никто из мирных жителей не пострадал.