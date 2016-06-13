Вильнюс, 13 июня, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Хотя в марте за год экспорт немного сократился, в первом квартале 2016 года Литва экспортировала на 1,4% больше товаров, чем за соответствующий период прошлого года, экспорт в основном связан в эффектом более низкой сравнительной базы, объемы экспорта не стоят на месте и понемногу восстанавливаются, наибольшее беспокойство в этом году вызывает сценарий Brexit — выход Великобритании из ЕС, который может увеличить конкуренции экспортеров ЕС, таким образов ухудшая положение Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в литовском филиале банка DNB.

Dave Kellam Флаги Великобритании и Евросоюза

«Все же экспортирующие предприятия пробиваются на новые рынки — такое переориентирование является важной двигательной силой.

Из-за торгового эмбарго и рецессии в России экспорт в эту страну, по сравнению с прошлым годом, остался значительно уменьшившимся. Все же беспокоит экспорт в страны ЕС, сократившийся в первом квартале за год на 2,3%. Европейская экономика остается медленной — в последнем квартале хозяйство ЕС достигло темпа роста всего 1,8%. Развитие хозяйства не демонстрирует чудес, и спрос на основных торговых партнеров Литвы тоже в стагнации. Международные экономические события также подают смешанные сигналы перспективам внешней торговли Литвы. Например, подорожавшая нефть увеличит транспортные расходы, но в долгосрочном периоде поднимет уровень инфляции, таким образом позволяя реализовывать продукцию на иностранных рынках по более высоким ценам», — считает аналитик банка Повилас Станкявичюс.

Наибольший риск для экспортеров вызывает референдум в Великобритании, отметил эксперт. На первый взгляд воздействие на внешнюю торговлю Литвы должно быть совсем небольшим — хотя с прошлого года экспорт в Великобританию вырос на 12,9%, эта страна все еще составляет менее 5% всего объема литовского экспорта. Все же, если жители Великобритании решат выйти из ЕС, условия внешней торговли со странами ЕС также изменятся, и, скорее всего, не в лучшую сторону. Когда станет сложнее продавать товары и услуги в Соединенном Королевстве, экспортеры будут пытаться реализовать больше продукции на других рынках, среди них и в ЕС. Так еще больше увеличится конкуренция экспортеров ЕС. Поэтому литовским предприятиям, торгующим с государствами ЕС, придется продаваться товары и услуги по заниженным ценам, сохраняя конкурентоспособность, или смириться с уменьшающимися объемами торговли. Поэтому в случае Brexit и так не блещущий в настоящее время литовский экспорт в ЕС пострадает еще больше.

«Позитивно настраивает то, что литовские предприятия могут установить новые связи, а литовские товары пользуются спросом и являются конкурентоспособными и на более широком международном рынке. Хотя американский доллар, подешевевший в этом квартале, немного снизил конкурентоспособность товаров еврозоны, Литва экспортировала в США на 35,8% больше, чем в первом квартале прошлого года, а почти 97% экспорта составила литовская продукция. Экспорт в Швецию, Норвегию и Францию также рос в годовом темпе больше 10%, а в Китай Литва экспортировала на 21% больше. Нужно надеяться, что литовские предприятия и дальше смогут устанавливать торговые связи с новыми рынками, создавая противовес рискам медленного экономического роста и референдума в Великобритании», — заключили в банке.