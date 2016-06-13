Калуга, 13 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум.



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На топливном рынке Калужской области зафиксировано увеличение оптовых цен на бензин — более 3% и на дизельное топливо — около 7%. Розничные цены существенно не изменились, сообщает июня корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на информацию регионального министерства конкурентной политики.

Между тем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает 3-е место по бензину автомобильному (33, 90 руб./л) и 9-е — по дизельному топливу (33,81 руб./л).