Калуга, 13 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Авторскую программу об истории закладки символического первого камня в фундамент здания музея истории космонавтики в Калуге, первопроходцем космоса Юрием Гагарина предоставил посетителям, коллектив музея сегодня, 13 июня в 55-летие закладки первого камня в строительство музейного здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото из архива Калужского государственного музея истории космонавтики В закладке первого камня в фундамент будущего музея в Калуге принял участие летчик-космонавт Юрий Гагарин

Также в рамках музейного праздника жно увидеть экспозиции, выставленные в музее: «Космос — арена сотрудничества» и «Юрий Гагарин — полет в вечность». Гости музея получили уникальную возможность отправить привет друзьям и знакомым по «Космической почте» прямо из Музея истории космонавтики с памятным музейным штемпелем. Для юных констрикторов организован мастер-класс на тему «Ракета из фетра»

Накануне в залах музея звучали песни о героях космоса. Для детей была оборудована специальная площадка, на которой ребятам предложили поучаствовать в игровой программе «Если ты пришёл в музей». В перерывах желающие могли провести время за различными настольными играми на космическую тематику. Со старшими школьниками сотрудники музея провели интерактивное занятие «Гагарин отправляется в полёт», наглядными иллюстрациями для которого стали экспонаты выставки «Наш Гагарин».