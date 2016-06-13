Одесса, Украина, 13 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 26 июня пройдет конкурс по продаже Одесского припортового завод. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины, передает ИА REGNUM.

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«13 июня 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций ПАТ «Одесский припортовый завод», — говорится в материале.

Отмечается, что прием заявок для участия в торгах заканчивается 18 июля.

Как сообщают украинские СМИ, 13 июня руководитель Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус отметил, что к сентябрю средства от приватизации ОПЗ поступят в бюджет. «Закрывать сделку будем в августе. Я очень надеюсь, что к сентябрю деньги уже будут в бюджете», — сказал Билоус.

При этом он не исключил активизации попыток срыва или дискредитации результатов продажи ОПЗ. «Попытки сорвать или дискредитировать конкурс и его результаты, конечно, будут. Есть люди, привыкшие сидеть на госактивах, и они не заинтересованы ни в продаже конкретного завода, ни в приватизации. Есть те, кто в принципе не хочет успешной приватизации, которая даст финансовый ресурс для проведения реформ. Но мы к этому готовы», — рассказал Билоус.

Напомним, ранее ФГИУ сообщал, что российские компании не смогут принять участие в приватизации ОПЗ. При этом правительство Украины предложило за 99,567% акций ОПЗ — 13,175 млрд грн (527 млн долл). В 2012 году украинские эксперты оценивали стоимость ОПЗ в несколько млрд долл.

Напомним, что ОПЗ — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузки химической продукции, поступающей из стран СНГ. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приёму, охлаждению и перегрузке аммиака.