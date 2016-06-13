Москва, 13 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов заявил, что Москва считает вполне справедливым, чтобы пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций заняла женщина. Об этом Гатилов заявил сегодня, 13 июня, в интервью РИА Новости.

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Гатилов отметил, что в последнее время все больше стран выступают за то, чтобы пост генерального секретаря Всемирной организации заняла женщина. «Мы считаем, что это вполне справедливо», — подчеркнул дипломат.

Такая концепция вполне имеет право на существование уверен представитель МИД РФ. Но Москва подчеркивает, что главным критерием при выборе генсека ООН должен быть профессионализм будущего главы Всемирной организации, его политический вес, видение развития организации и целый ряд других вопросов.

Гативло подчеркнул, что не следует искусственно выдвигать на первый план критерий гендерного подхода.

Напомним, полномочия Пан Ги Муна, занимающего пост генерального секретаря с 1 января 2007 года, истекают 31 декабря текущего года. Согласно Уставу ООН, административный глава Всемирной организации назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совбеза ООН. Ожидается, что Совбез ООН начнет рассмотрение кандидатов не позднее июля.