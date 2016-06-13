Минск, 13 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум.

proufu.ru Русский язык

В Белоруссии 13 июня проходит централизованное тестирование по первому предмету — белорусскому языку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На ЦТ зарегистрировалось более 100 тыс. человек, из которых около 22 тыс. намерены сдавать экзамен по белорусскому языку и около 78 тыс. — по русскому языку. В постсоветской республике два государственных языка и граждане имеют возможность выбора. Для поступающих на ряд специальностей такого выбора нет.

ЦТ стартовало в 11.00 по всей республике. Офицеры фельдсвязи доставили в вузы бланки тестов. Преподаватели в аудиториях следят, чтобы будущие студенты не списывали.

Правила проведения тестирования с прошлого года не изменились: запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, выявление шпаргалки означает прекращение тестирования для конкретного участника ЦТ и запрет на прохождение испытаний в текущем году. При себе прибывшие на ЦТ обязаны иметь паспорт, а в случае иностранных граждан и беженцев — вид на жительство.

Минобразования обозначило пороговое количество баллов тестов по белорусскому и русскому языкам: для будущих филологов оно составляет от 0 до 19 баллов, для всех остальных — от 0 до 9 баллов. При дополнительном наборе в отдельные вузы достаточно будет сдать тест по одному из двух государственных языков с 4 баллами — такая мера предусмотрена для стимулирования подготовки специалистов по неликвидным специальностям.

Последним днём тестирования станет 27 июня. Предусмотрен также резервный день для тех, кто по уважительным причинам не явился на ЦТ ранее — 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии проводят политику «белорусизации», позиционируя белорусский язык как «язык нации» (термин, отсутствующий в Конституции). Эксперты отмечают, что население республики почти 100% русскоязычное и государственная политика дискриминации русскоязычного большинства, выражающаяся в уничтожении русскоязычной топонимики и других мерах, приведёт к негативным последствиям.

Однако чиновники «идеологической вертикали», поставившие перед собой цель создать новую идентичность белорусов, считают иначе и всячески стимулируют распространение литературного варианта «беларускай мовы», созданного в начале XX века в период первой волны «белорусизации».