Киев, 13 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Через 10 лет Украина станет членом Европейского Союза. Об этом сегодня, 13 июня, на открытии пятого шведско-украинского бизнес-форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Иван Дорофеев Владимир Гройсман

«Мы будем членами Европейского Союза, и у нас будут и евроскептики, и еврооптимисты», — сказал Гройсман, отвечая на вопрос, где Украина будет через 10 лет.

Он заверил бизнес в том, что лично защищает права инвесторов. «Я являюсь бизнес-омбудсменом в Украине. Персонально я буду защищать каждую гривну, доллар инвестиций, и буду это делать пока мы системно не изменим систему администрирования, регуляции и не возобновим качественную систему судопроизводства», — пообещал Гройсман.

Премьер сообщил, что правительство работает над дерегуляцией условий ведения бизнеса. «Украинская власть имеет домашние задания. Наша задача заключается в том, чтобы создать разумные регуляции. Сделать невозможными любые злоупотребления со стороны контролирующих органов, сделать систему настолько стабильной, чтобы вы могли свободно прогнозировать свои инвестиции в украинскую экономику. У меня нет сомнений в том, что мы создадим условия, которые дадут возможность увеличивать инвестиции в Украину, расширять наши возможности по сотрудничеству. Я бы очень хотел, чтобы бизнес, в частности и шведский, чувствовал себя очень комфортно. Сегодня пятый форум, который проходит в Киеве. Есть много хороших примеров входа шведских компаний в Украину. Более 100 компаний — это определенный опыт и потенциал, который мы можем развивать. Я уверен, что сферы инвестирования: энергоэффективность, IT-сектор, аграрный комплекс, те сферы, которые могут быть очень успешными», — сказал Гройсман.

По его словам, в налоговой сфере Украины есть много недостатков, которые позволяют по-разному применять украинское законодательство. «С 1 мая 2016 года мы начали реформу системы государственной власти… Мы понимаем, что нужно обеспечить постоянство налоговой системы. С одной стороны, речь идет и о ставках налогов, но речь идет и об администрировании налогов. Мы понимаем, что в этой сфере есть еще много недостатков, которые позволяют по-разному применять украинское законодательство», — рассказал Гройсман.

Премьер также пообещал ввести мораторий на изменения налоговой сферы сроком на 3−5 лет. «С одной стороны, мы будем очень четко и оперативно реагировать на те сигналы, которые поступают от украинского бизнеса или бизнеса, который ведут иностранные компании в Украине. С другой стороны, мы должны изменить систему таким образом, чтобы она была прогнозируемой, чтобы она была легкой в применении. Абсолютно четко обеспечим нормой закона невозможность внесения изменений, по крайней мере в ближайшие 3−5 года, чтобы вы четко видели, с какой системой вам нужно будет работать. Разумная регуляция — это тот приоритет, который стоит перед правительством», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не станет членом ЕС или НАТО в ближайшие 20−25 лет. «Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в ближайшие 20−25 лет», — сказал Юнкер.