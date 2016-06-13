Грузия собирается участвовать в миротворческих операциях ООН
Тбилиси, 13 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум.
Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в рамках визита в США встретилась с исполняющим обязанности руководителя департамента операций по поддержанию мира ООН Элгасимом Вейном.
По информации пресс-службы оборонного ведомства, на встрече были рассмотрены новый формат и возможности участия грузинского контингента в миротворческих операциях ООН. С инициативой подключения к этим операциям Грузия выступила еще осенью прошлого года, после созванного президентом США Бараком Обамой саммита по миротворческим операциям.
Как заявила Хидашели, грузинская сторона пытается уточнить нужды ООН и точно рассчитать свои возможности для участия в этих операциях.
«Грузия готова оказать помощь Организации Объединенных Наций. Министерство обороны Грузии и наши Вооруженные силы готовы передать этой организации свои знания, квалификацию и опыт, накопленные в прошлые годы. Именно с этих позиций мы и проводим переговоры», — подчеркнула министр обороны.
Как известно, Грузия уже участвует в миротворческих операциях НАТО (в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане) и Евросоюза (в ЦАР и Мали).