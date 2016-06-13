Алма-Ата, Казахстан, 13 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Алма-Ате скончался российский театральный актер Дмитрий Мирон. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила руководитель продюсерского центра, где работал Мирон актриса Ирина Апексимова.

Hamrukan Дмитрий Мирон

«Дима скончался сегодня рано утром в Алма-Ате в больнице, он там работал последние 2 года», — цитирует Апексимову НТВ.

Подробности смерти Мирона не сообщаются.

Мирон родился в Белоруссии, в начале 90-х перебрался в Москву. Там он поступил в РАТИ в актерскую мастерскую Владимира Левертова. Мирон играл в столичных театрах и снялся в некоторых сериалах. Актеру было 42 года.

Напомним, ранее сегодня стало известно о смерти другого российского актера Алексея Дайнеко. Он был известен российскому зрителю по ролям в криминальных сериалах. Дайнеко было 46 лет. В причинах смерти разбираются правоохранительные органы.