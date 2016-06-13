Ницца, Франция, 13 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Во французской Ницце погиб болельщик сборной Северной Ирландии, который приехал в Пятую республику поддержать свою команду на Евро-2016. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает местная полиция.

Carla Arenas Футбол

Стражи порядка считают, что смерть была случайной.

Сообщается, что инцидент произошел спустя всего несколько часов после матча между сборными Польши и Северной Ирландии. 24-летний мужчина упал с перил на каменистый пляж и ударился головой. Отмечается, что болельщик был сильно пьян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM перед матчем между сборными Польши и Северной Ирландии фанаты обеих команду устроили массовую драку в Ницце.

Участники драки использовали бутылки и стулья. Чтобы остановить потасовку, в ситуацию была вынуждена вмешаться полиция. В результате стычки пострадали семь человек.