Французская полиция ворвалась в отель, где остановились болельщики из РФ
Марсель, Франция, 13 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Французская полиция ворвалась в отель в Марселе, где разместились члены Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). Об этом сегодня, 13 июня, сообщил журналистам президент ВОБ Александр Шпрыгин.
Он рассказал, что сегодня днем отряд вооруженных до зубов французских полицейских ворвался в отель, где проживает ВОБ. Стражи порядка врывались в номера, переписывали у российских болельщиков документы и все отфотографировали.
Напомним, в Марселе на фоне матча Россия — Англия в рамках группового этапа Евро-2016 произошли массовые беспорядки с участием английских и российских болельщиков.
Всего в столкновениях пострадал 35 человек.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже начал дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза (РФС) из-за поведения российских фанатов.